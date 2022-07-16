Çelik’ten İHA’ya ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çalışma alanları, yapılan hizmetler ve Adıyaman’a dair konular konuşuldu. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile ajans çalışmaları hakkında konuşan Fehmi Çelik, gazeteciler faaliyetinin önemine işaret etti.

Çelik, kentin gelişmesi ve yapılan hizmetlerin kamuoyuyla paylaşılması noktasında gazetecilere büyük görevler düştüğünü belirterek, bu noktada İHA’nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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