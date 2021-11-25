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Çelik’in 25 Kasım kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı yayımladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 08:58
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Çelik’in 25 Kasım kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı yayımladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesinin kadına yönelik şiddet olduğunu belirterek, bu şiddetin önüne geçmenin elzem olduğunu değerlendirdi.

Bir kadına uygulanan şiddetin kelebek etkisi halinde toplumun tüm kılcal damarlarına kadar uzandığını kaydeden Çelik, “Kadına uygulanan şiddet sadece onu değil, bir anneyi, bir babayı, bir evladı kısacası uzun vadede tüm aile fertlerini etkilemektedir. Peygamber Efendimizin (S.A.V), ‘Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)’dır.’ diyerek üzerimize düşen vazifeyi anlamlı bir şekilde belirtmiştir.

Bir elmanın iki yarısı olarak tüm ahenksel doku içerisinde yaşamayı bilen bir toplum olarak, yaratandan ötürü yaratılanı severiz anlayışını hakim kılmak esas olmalıdır. İşte bu minvalde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın geliştirdiği sosyal politikalar sayesinde tüm ülkede uygulanan hizmetlerin yerel düzeydeki temsilcisi olarak ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını en etkin şekilde sürdürmekteyiz.

Bakanımız Derya Yanık Hanımefendinin önderliğinde 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam etme ilkesi çerçevesinde Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İl Müdürlüğü olarak Adıyaman genelinde sürdürdüğümüz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızda farkındalığı her geçen gün kat ve kat arttırmaktayız. Adıyaman’ımızda Valimiz Mahmut Çuhadar Bey’in riyasetinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında iller bazında ortaya çıkartılan analizlerinde şiddete yönelik hassasiyet geliştirdiğimiz ilimiz, Türkiye geneli ortalamanın altında bulunmaktadır. Bu durum bizleri rehavete düşürmemekte tam tersine yaptığımız çalışmaların olumlu bir çıktısı olarak daha da yüksek bir şevkle çalışmalarımızı sürdürmemize vesile olmaktadır. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtirken kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: iha
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