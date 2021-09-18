Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fehmi Çelik yayımladığı mesajda; “1071’de Anadolu’nun kapılarını açarken, Çanakkale’de ve Misak-ı Milli Sınırlarımızın dört bir yanında kurtuluş mücadelesi verirken, 15 Temmuz’da menfur ve hain darbe girişimine göğsümüzü siper ederek koruduğumuz milli birlik ve beraberliğimizde gösterdiğimiz gaza anlayışımız tüm değerlerin üzerindedir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklarımızın, gazilerimizin kahramanlıklarıyla destanlaştığı asla unutulmamalıdır.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirme bilinciyle; şehit yakınlarımız ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Mukaddesatları uğruna canlarını ortaya koyarak aziz vatanımızı bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebedi aleme irtihal etmiş gazilerimizi minnetle anıyor, tarihimize ışık tutarak rehberlik vazifesini sürdüren kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizin gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

iha