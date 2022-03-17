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Çelik’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Mart 2022 Perşembe 15:16
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Çelik’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Fehmi Çelik, “Çanakkale, dönemin en modern ordularını dizginleyen, yedi düvele meydanı dar eden, tarihin akışını değiştiren şanlı milletimizin yazdığı bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale Zaferi Mukaddes değerleri ve vatanın bekası için gözlerini kırpmadan birkaç dakika sonra şehadete ereceğini bilerek canını feda eden yüzbinlerce kahramanın mücadeleleri ile ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşettiği zaferdir.

Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde, 15 Temmuz destanının yazılmasında ve vatan topraklarımıza göz diken mihraklara karşı gerçekleştirdiğimiz harekatlarda yolumuzu aydınlatmaktadır. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi hürmetle ve şükranla yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Kaynak: iha
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