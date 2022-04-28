Galeriler Yazarlar
Adıyaman 26
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.436,25
ALTIN
896,04
DOLAR
14,78
STERLİN
18,42
EURO
15,57

Cami ve türbelerde bayram temizliği

Adıyaman il merkezinde bulunan camiler ve türbeler bayram öncesinde temizlenerek, hijyen hale getiriliyor.

28 Nisan 2022 Perşembe 14:20
3 Okunma
Cami ve türbelerde bayram temizliği

Adıyaman il merkezinde bulunan camiler ve türbeler bayram öncesinde temizlenerek, hijyen hale getiriliyor.

Ramazan Bayramı öncesindeki ibadet yerleri ve türbelerde temizlik seferberliği başlatan Adıyaman Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla il merkezindeki cami, cem evi ve türbeleri hijyen hale getiriyor. Ekipler ibadet alanlarında bulunan halıları, makineyle yıkarken, iç mekanlar deterjanlı su ile siliniyor. İbadethanelerin avluları ise tazyikli su sıkılarak temizleniyor. Yürütülen çalışmalar ile İl merkezindeki bütün ibadethaneler ile türbelerin temizlenerek Ramazan Bayramı’na hazır hale getirilmesi hedefleniyor

Gece gündüz demeden temizlik çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, “Ramazan Ayı öncesinde temizliklerini yaptığımız camilerimizi, cem evlerimizi ve türbelerimizi bu kez bayrama hazırlıyoruz. Bayram öncesinde camilerimizi, cem evlerimizi ve türbelerimizi pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’ın talimatları ve destekleriyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın: "Adıyaman’ın 273 projesi destek gördü"
Başkan Aydın: "Adıyaman’ın 273 projesi destek gördü"
Başkan Kılınç’tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi
Başkan Kılınç’tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı
Kahta Belediyesinden STK’lara iftar
Kahta Belediyesinden STK’lara iftar
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Başkan Şahan: “Kuraklık çiftçiyi tedirgin ediyor”
Başkan Şahan: “Kuraklık çiftçiyi tedirgin ediyor”
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Minik öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılıyor
Minik öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılıyor
Kuran kursu öğreticisi ve öğrencilerinden alkışlanacak davranış
Kuran kursu öğreticisi ve öğrencilerinden alkışlanacak davranış
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı
Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı
Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı
Yarışmaya katılacak öğrenciler için kitaplar dağıtıldı
Yarışmaya katılacak öğrenciler için kitaplar dağıtıldı
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı
Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı
Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi
Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi
İl istihdam kurulu toplandı
İl istihdam kurulu toplandı
Tartıştığı karısının yakınları saldırdı
Tartıştığı karısının yakınları saldırdı
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kandemir partililerle buluştu
Kandemir partililerle buluştu
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı
Öğrenciler doyasıya eğlendirildi
Öğrenciler doyasıya eğlendirildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim