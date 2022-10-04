Çalıntı motosikleti Yunus polisleri buldu

Adıyaman’da, önceki gün çalınan motosiklet, Yunus polis ekiplerinin dikkati sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Merkez Kap Cami Mahallesi’nden kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalınan plakasız motosikletin bulunması için polis ekipleri harekete geçti. Her yerde aranan motosiklet, olay yeri yakınlarında devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri, yaptıkları titiz ve dikkatli çalışma neticesinde park halinde bulundu. Bulunan motosiklet yapılan incelemelerin ardından otoparka çekilirken Yunus Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için de çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha