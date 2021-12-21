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ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet’ten Tanıtım Günleri için teşekkür mesajı

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, İstanbul’da düzenlenen ve coşku içinde geçen Adıyaman Tanıtım Günleri’nin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Aralık 2021 Salı 14:23
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ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet’ten Tanıtım Günleri için teşekkür mesajı
“Adıyamanlı olmak bir ayrıcalıktır”

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, İstanbul’da düzenlenen ve coşku içinde geçen Adıyaman Tanıtım Günleri’nin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

1-5 Aralık arasında yapılması planlanan ancak yaşanan lodos felaketi nedeniyle 16-19 Aralık’a ertelenen Adıyaman Tanıtım Günleri için bu yıl ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ÇADAP’ı bu organizasyonda paydaş olarak görmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Aziz Levent Binzet, “Zaman olarak Aralık ayı çok doğru bir tarih olmamasına rağmen İstanbul’da ve çevre illerde yaşayan Adıyamanlı hemşehrilerimiz ve yolu bir şekilde Adıyaman’dan geçmiş vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesiyle organizasyon çok sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi.” dedi.

Aziz Levent Binzet, “Adıyaman yöresel yemeklerinin, gelenek göreneklerinin, kültür-sanat, turizm ve spor alanında tanıtımının başarıyla sağlanmasına destek olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın’a, CHP Adıyaman Milletvekili Sayın Abdurrahman Tutdere’ye, AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Fatih Toprak’a, Adıyaman Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar’a, Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç’a, Sultangazi Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Dursun’a Adıyaman Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Turgut’a, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Sayın Murat Hakverdi’ye, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sayın Ömer Özkartal’a, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Sevinçtekin başta olmak üzere bütün kurumlara, İlçe Kaymakamlarımıza ve Belde-İlçe Belediye Başkanlarımıza, Muhtarlarımıza, STK Başkan ve yöneticilerine, sahne alan birbirinden kıymetli sanatçılarımıza, yerel ve ulusal medyamıza, Adıyaman’dan gelen, İstanbul’dan katılan Adıyamanlı esnaf hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İBB’YE DE TEŞEKKÜR

Şiddetli lodos nedeniyle Yenikapı Etkinlik Alanı’nın büyük zarar gördüğünü hatırlatan ÇADAP Başkanı Binzet, İBB yetkililerine de teşekkür etti. Binzet, “Lodos felaketinde kullanılamaz hale gelen etkinlik alanını büyük bir özveriyle kısa sürede yeniden hazırlayan, yeni bir tarih belirlenmesinde bizden yardımlarını hiçbir şekilde esirgemeyen STK Koordinatörü Sayın Hasan Akkuş ve ekibine, Tanıtım Günleri boyunca alanda her isteğimize anında çözüm bulan stantları sık sık ziyaret eden İBB ve İBB STK personeline, açılışta bizleri yalnız bırakmayan İBB Başkan Vekili Sayın Hüseyin Aksu’ya ve bize bu imkânı sağlayan İBB’nin çok değerli Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet son olarak, “Adıyaman Tanıtım Günleri boyunca bizlere katkı sunan başta ÇADAP’lı kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor,‘Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere’ sloganıyla hiçbir şekilde ayrım yapmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel memleketim Adıyaman’da özellikle köylerdeki kız çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmaya, yaşamlarına küçük dokunuşlar yapmaya, köylere kütüphane açma projelerine devam edeceğimizi belirtmek istiyorum ”

Binzet son olarakta ;
“Adıyamanlı olmak bir ayrıcalıktır” dedi.

Aziz Levent BİNZET

ÇADAP BAŞKANI
Çağdaş Adıyamanlılar Derneği
Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu
Son Güncelleme: 21.12.2021 14:25
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Adıyaman Tanıtım GünleriÇağdaş Adıyamanlılar Derneği Ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet
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