Buzlu yolda motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, buzlanan yolda kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Talaş idaresindeki 02 ABR 968 plakalı motosiklet Altınşehir Mahallesinde yolun buzlanmasından dolayı kayarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Halil Talaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha