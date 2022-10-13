Alt yapı ve üst yapısıyla baştan sona yenilenen Buhara Caddesinde çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından prestij cadde çalışmalarının sürdüğü yaklaşık 250 metre uzunluğunda olan Buhara Caddesi’nde kaldırım döşeme işini tamamlamak üzere olan ekipler, yolu kısa süre içerisinde tamamen hizmete açmayı planlıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, daha önce altyapısı yenilenen ve hemen ardından kaldırım genişletme ile yol yenileme çalışmalarına başlanan caddedeki işin büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirdi.

iha