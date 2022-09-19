Buhara Caddesinde altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından devam eden prestij cadde çalışmaları kapsamında Buhara Caddesinde devam eden altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmalarına başlanılması planlanan caddedeki çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdüğünü dile getiren sorumlular, yolun yeni haliyle kısa süre içerisinde hizmet vereceğini dile getirdi. Cadde esnafı ise çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA