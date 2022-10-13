Buhara Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından prestij cadde çalışmalarının sürdüğü Buhara Caddesi'nde kaldırım döşeme işini tamamlamak üzere olan ekipler, yolu kısa süre içerisinde tamamen hizmete açmayı planlıyor.Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, daha önce altyapısı yenilenen ve hemen ardından kaldırım genişletme ile yol yenileme çalışmalarına başlanan caddedeki işin büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirdi.Cadde esnafı ise yoğun gayretlerinden ötürü Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA