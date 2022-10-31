Bozgedik Köyü Camii ibadete açıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin Bozgedik Köyünde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.

Bozgedik Köyü Camii açılışına Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Kan, kurum amirleri ve STK temsilcileriyle köy halkı katıldı. Yapılan dualarla açılışı yapılan cami ibadete açıldı. Camide ilk namaz ise ilçe protokolü ve köylüler tarafından kılındı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve beraberindeki heyet daha sonra köy halkının sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de tek tek not aldı.

iha