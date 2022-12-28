Bölgenin en modern hayvan barınağı Adıyaman'a kazandırılıyor - Videolu Haber

Göreve geldiği günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini isteyen ve ekibiyle bu anlamda büyük işlere imza atan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şimdi de sokaktaki sessiz dostlarımız için şehre, bölgenin en modern tam teşekküllü Hayvan Hastanesi ve Geçici Hayvan Barınağını kazandırıyor.

Kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediyesine tahsis edilen İndere mevkiindeki 48 dönümlük alan üzerine yapılacak olan projenin temel atma törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat ile Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Alay Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum amirler, belediye birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, katılımcılara tek tek teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu dünya sadece bize ait değil, tüm canlılara ev sahipliği yapıyor. Bundan dolayı bizim diğer canlılarımız içinde elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Zaman zaman düşünürüm, doğaya zarar veren tek canlı insandır. Bizden başka hiçbir canlı doğaya zarar vermiyor. Hatta her biri ayrı bir denge unsuru. Kadim kültürümüz ve dinimizde canlılara bu yönde yaklaşmaktadır. En basit örnekle 19. yüzyılda Avrupa'da insanlar diri diri yakılıyorken ecdadımız Bursa'da Gurabahane-i Laklakan adında düşkün leylek evi kurmuştur. Geçmişimize baktığımızda bugün ki projemizin kıymeti daha da anlaşılır oluyor. Tabi şimdi sokak hayvanları Türkiye'de ciddi bir problem gibi gözüküyor. Şu an yanılmıyorsam il merkezinde 800 ile bin arasında, il genelinde de 2 bin 500 civarında sokak hayvanı bulunmakta. Dolayısıyla bu canlılar bize emanet. Bunları korumamız lazım. Bu anlamda Adıyaman Belediyesi olarak son 2 buçuk yılda sokak hayvanlarına yönelik aldığımız 8 bin civarında ihbarı değerlendirdik. Bu ihbarlar neticesinde 7 bin 500 hayvan tedavi edildi, bin 500 civarında kuduz aşısı yapıldı, bin 150 civarında kısırlaştırma işlemi yapıldı, 300 hayvanda sahiplendirildi. Bu tesiste ise yapacağımız padoglarla aynı anda 500 hayvanın tedavisi ve rahabilitasyonu gerçekleştirilebilecek. Ayrıca ameliyathaneleri, müşahede odaları, görüntüleme odaları, yoğun bakım servisleri ve idari binasıyla tam kapasiteli bir tesis olacak olan bu projemiz şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise önemli bir projenin temelini atmak için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Hayvanların maruz kaldıkları ortamdan kurtarılması, onların uygun ortamlarda barındırılması ve aynı zamanda rehabilitasyon merkezlerinin bulunması için çeşitli gayretler sarf ediliyor. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar ise yaptığı konuşmada, "Bugün şehrimizin önemli ihtiyaçlarından birisini ortadan kaldıracak önemli bir projenin temelini atmak için bir araya geldik. Sokak hayvanı, sokak köpeği yada sokak kedisi tabirini artık yavaş yavaş ülke gündemimizden çıkarmamız lazım. Gelişmiş toplumlarda olduğu gibi artık bizde de sahipli hayvanlar olmalı, bir de devletin korumasında olan hayvanlar olmalı. Bunu görerek kolları sıvayan Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri toplu şekilde alana ilk harcı boşalttı.

Ormanlık bir alan içerisinde yer alan ve yaklaşık 30 milyon TL'lik bir maliyete sahip olması beklenen projede 6 adet kapalı padok alanı, kuduz ve uyuz ünitesi, ameliyat, müşahede ve idari bina yer alacak.