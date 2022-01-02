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Bir yılda 2 bin 217 kişi nikah kıydı

Pandemiden dolayı oldukça sıkıntılı geçen 2020 yılında bin 903 çiftin nikahını kıyarak Türkiye’de nüfusa oranla birinci olan Adıyaman Belediyesi, 2021 yılında bu rakamı 2 bin 217’ye çıkardı.

02 Ocak 2022 Pazar 15:58
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Bir yılda 2 bin 217 kişi nikah kıydı

Pandemiden dolayı oldukça sıkıntılı geçen 2020 yılında bin 903 çiftin nikahını kıyarak Türkiye’de nüfusa oranla birinci olan Adıyaman Belediyesi, 2021 yılında bu rakamı 2 bin 217’ye çıkardı.

2021 Yılı istatistik verilerini kamuoyuyla paylaşan Adıyaman Belediyesi Nikah Müdürlüğü yetkilileri, 2021 yılı içerisinde en çok nikahın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kıyıldığını dile getirdi.

Yetkililer, bu nikahların bin 591’inin yani yüzde 70’inin Adıyaman Belediyesi nikah salonunda, geriye kalan 696’sının yani yüzde 30’unun da düğün salonu ile özel mekanlarda kıyıldığını belirtti.

2 Bin 217 nikahın bin 997’sinin yani yüzde 90’ının normal, 220’sinin yani yüzde 10’unun da yabancı evlilik olduğunu da belirten yetkililer, yabancı evliliklerde her gelin ve damadın yabancı olduğu sayı 179, sadece bayanın yabancı olduğu evlilik 33, sadece erkeği yabancı olduğu evlilik ise 8 olarak açıklandı.

2021 Yılının son nikahını kıyan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da yaptığı açıklamada tüm çiftlere mutluluklar diledi.

Başkan Kılınç, “2021 Yılı içerisinde belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen nikah merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlere mutluluklar diliyorum. İnşallah 2022 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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