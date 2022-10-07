Bir kilometre koştu ama jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde evden hırsızlık yapan şahıs 1 kilometre koşarak kaçtı ancak jandarma şahsı yakalamayı başardı.

Besni ilçesine bağlı Yeniköy’de M.D. isimli şahsa ait evden 35 bin TL, 300 Euro para çalındı. Olay jandarma ekiplerine bildirildi. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma sonucunda mağdura ait evin etrafında Ü.Y. isimli şahsın gezdiği bilgisi alındı.

Şahsın yakalanması için çalışma yürüten jandarma ekipleri şahsı kendi evine girerken tespit etti. Jandarma ekiplerine gören şüpheli şahıs sırt çantası ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan üst aramasında çanta içerisinde 28 bin 400 TL nakit para bulundu. Şahsın alınan ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin yaptığını itiraf ederken, çaldığı paradan 6 bin 600 TL ve 300 Euro ile borçlarını ödediği ortaya çıktı.

Paranın geriye kalan kısmının da üst aramasında üzerinde olduğu tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan talimat ile bulunan 28 bin 400 TL sahibi M.D.’ye teslim edildi.

Şüpheli şahıs ile ilgili adli süreç devam ediyor.

iha