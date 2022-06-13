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BİLSEM öğrencilerine tarım eğitimi

Adıyaman Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevlileri tarafından çeşitli tarımsal konularda eğitim verildi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:43
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BİLSEM öğrencilerine tarım eğitimi

Adıyaman Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevlileri tarafından çeşitli tarımsal konularda eğitim verildi.

Eğitim ve seminerde çevreyi koruma ve sahiplenme, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki sağlığı, hayvancılık ve su ürünleri, hayvan sağlığı, gıda-yem, tarım teknolojileri ve mekanizasyon, toprak bilimi, arıcılık ve arı ürünleri ve biyoçeşitlilik konularında uzman mühendisler tarafından tarımsal bilgiler aktarıldı.

Tarım Teknolojileri ve Biyoteknolojik Mücadele konusunda uygulama örnekleri gösterilerek feromon tuzakları gibi belirteçlerin çalışma prensipleri öğrencilerle paylaşıldı. Tarım zararlıları ile mücadele yöntemleri anlatıldı.

Teorik ve pratik eğitimlerle Türkiye’de Tarım, Sağlıklı Gıda, Gıdanı Koru, Tarımda Uzaktan algılama, Akıllı tarım, Tarımda Faydalı Böcekler ve Biyolojik Mücadele, Bal arılarının özellikleri ve ürünleri, cam kovanda arılar ve petekteki yavru gözleri anlatıldı.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, özel yetenekli öğrencilerimize çevreyi koruma ve sahiplenme bilinci kazandırmak, doğal kaynakların daha etkin kullanılması ve korunması hakkında bilinçlendirme ve ilgili alanlarda projelerin yapılması ile aynı zamanda tarımsal bilgi kazandırmak amaçlanıyor.

Tarımda faydalı böcekler ve biyolojik mücadele eğitimi ile geleceğimizin güvencesi öğrencilere faydalı böcekler ve zararlı böcekler tanıtılarak farkındalık oluşturuldu. Bitkisel üretimde verim kaybına yol açan zararlı böceklerin mücadelesinde çözümü kimyasal ilaç kullanımı yerine öncelikle doğada bulunan faydalı böcekleri gerek koruyarak ve gerekse kitle üretimi yapılarak doğaya salımları gerçekleştirilerek yapılabileceği vurgulandı.

Tarımın dünyadaki ve ülkemizdeki önemine yönelik bilimsel verilerin paylaşıldığı eğitimde, tarımda verim ve bilimsel çalışmalar bağlamında öğrencilerle beyin fırtınası yapıldı.

Endüstri 4.0, tarım teknolojileri, tarımda dijital programlar, akıllı uygulamalar, yapay zeka tabanlı örnekler, yenilikçi üretim metotları, kaynak israfını önleyen güncel çalışmalar, çevreye ve hayvan yaşamına duyarlı üretim çalışmaları hakkında öğrencilere sunumlar yapıldı.

Tarımda son dönemde hızla gelişen teknolojiler örnekleri ile beraber (Erken Uyarı ve Tahmin Sistemleri, fenoloji sistemleri gibi) alanında uzman görevliler tarafından Adıyaman BİLSEM öğrencilerine verimli bir şekilde aktarıldı.

Eğitimin son gününde Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından cam arı kovanları BİLSEM’e getirildi. Eğitime katılanlar, bal üretimi ve sürece ilişkin çeşitli konularda farklı deneyimler kazandı.

Adıyaman Bilim Sanat Merkezi Müdürü Dr. Fuat Tokur ve Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener’in görüşmesi sonucunda Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevli Biyoloji öğretmeni Necmettin Doğan ve Fen Teknoloji öğretmeni Harun Yalçın koordinasyonu ile Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli yüksek mühendisler Öznur Çağlar, Dr. Ela Tohumcu, Aliye Güldü, Mehmet Aslan, Ümit Karakuş, M. Emin Akbaş, Ahmet Nuri Özdağ ve Enstitü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak tarafından eğitim ve seminer verdi.

Kaynak: iha
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