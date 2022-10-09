Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi

Adıyaman Barosu 34. Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Bilal Doğan 182 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Mevcut Başkan Bilal Doğan, Şeyho Saya ve Abuzer Yaşar’ın aday olduğu başkanlık seçiminde 499 avukattan 399’u oy kullandı. Özel bir otelin toplantı salonunda yapılan seçimlerde kullanılan 399 oydan 3’ü geçersiz sayıldı. Oy kullanımlarının tamamlanması ve oyların sayılmasıyla mevcut Başkan Bilal Doğan 182 oy, Şeyho Saya 96 oy ve Abuzer Yaşar ise 118 oy aldı. 182 oy alan Bilal Doğan, yeniden Adıyaman Barosu Başkanı olarak seçildi.

Yeniden başkan seçilen Bilal Doğan, yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Adıyaman Barosu 34.Olağan Genel Kurulunu tamamlamış olduk. Bizler daha iyi hizmet edebilmenin gayreti içerisindeyiz. Umarız Adıyaman Barosunun başarı çıtasını daha üst seviyelere en güzel şekilde çıkaracağız. Olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurula seçilen meslektaşlarımı tebrik ediyor, genel kurula katılarak oy kullanan meslektaşlarıma ise teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

iha