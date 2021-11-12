Besni’de uyuşturucu ile mücadele semineri yapıldı

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında verilen seminerde, ‘En iyi narkotik polisi anne’, ‘Siberay projesi’ ve ‘Kades’ projesi ile ilgili 3 ayrı başlıkta bilgilendirmeler yapıldı.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde ilçe kurum müdürleri, öğretmenler, çeşitli kurumların personelleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen seminerde, ‘En iyi narkotik polisi anne’, ‘Siberay’ ve ‘Kades’ projeleri anlatıldı. Oldukça ilgi gören seminer sonrası katılımcılara uyuşturucuyla mücadelenin anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

iha