Besni’de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliği

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mayıs ayının ilk haftası gerçekleştirilen Trafik ve İlk Yardım Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Polis ekipleri öğrencilere trafik kuralları, sağlık ekipleri de ilk yardım ile ilgili bilgiler verdi.

Etkinliğe Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mithat Songur, Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü Personelleri, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Personelleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

iha