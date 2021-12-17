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Besni’de otomobil takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada otomobilde bulunan yaralandı.

17 Aralık 2021 Cuma 15:53
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Besni’de otomobil takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada otomobilde bulunan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Sofraz köyü istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldız idaresindeki 02 AS 703 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yıldız ile otomobilde bulunan Abdullah Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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