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Besni’de Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii ibadete açıldı

Adıyaman’ın Besni Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

02 Ekim 2022 Pazar 13:03
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Besni’de Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii ibadete açıldı

Adıyaman’ın Besni Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep’in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Gaziantep Milletvekilleri Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Erdoğan ve Bayram Yılmazkaya, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu Ailesi, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Caminin açılış töreninde konuşan Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, “Bugün burada 2018 tarihinde yapımına başladığımız Merinos Haci Mustafa Rabuş Camiizin açılış töreninde bir aradayız. Öncelikle ben burada hepinizin huzurunda başta Erdemoğlu Ailesi ve camimizin yapımında bizi cesaretlerinden, temelini atmamıza vesile olan merhum Mustafa Rabuş amcamıza ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Camimizin yapım sürecinde Ali Erdemoğlu yapım maliyetimizin yüzde 70’ini karşıladı. Camimizin yapımı aksamadan tamamlandı ve sonuç bugün açılışını yapıyoruz. Demem o ki, Erdemoğlu Ailesi Besni’mizin Allah ve devletimizden sonraki velinimetidir. Bugün Besni’ye nerden baksanız her alanda bir eserini görürsünüz. Besni’de bir çocuk doğar hastanesinde, sağlık ocağında can bulur, ilkokullarında eğitime başlar, liselerinden mezun olurlar. Genç olur üniversitesinde hayatı öğrenir, yaşamlarına yön verecek meslek edinirler. Fabrikalarında çalışır evlerine ekmek götürürler. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında başını sokacakları yuvaları olur, yurtları. Parklarında dinlenir, ömürlerinin sonlarında camilerinde kaldırılır. Taziye evlerinde yakınlarının son görevleri ile ebediyete giderler” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Bu güzel günde bu güzel eserin açılışında aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Her ile ve her ilçeye Erdemoğlu Ailesi gibi bir aile lazım, her zaman söylüyorum. Ne zaman bir ihtiyaç olsa valisi, kaymakamı, belediye başkanı, il, ilçe başkanı, belki milletvekili telefon açıp, ’böyle bir ihtiyaç var’ dediğinde bu zamana kadar ben hiç ihtiyacın geri çevrildiğini duymadım. Kendilerine burada teşekkür ediyorum. Evet dünyayı iyilik kurtaracak, dünyayı iyiler sırtlayacak, kötüler değil. İyilikle hareket eden, Besni’mizi ayağa kaldırmak için var olan gücüyle ellerini taşın altına koyan bu güzel aileye teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yapının başlangıcında şu anda aramızda bulunamayan Mustafa Rabuş amcamızı rahmetle anıyoruz. Bu güzel yapının başlangıcına vesile olmuş. Allah rahmet eylesin, hayırlarını kabul etsin inşallah. Bende yeni duydum merhum Mehmet Erdemoğlu amcamızın da vasiyetiymiş, ona da Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ben inanıyorum ki böyle güzel evlatlar yetiştiren, böyle bir aileye sahip olan bir mümin kesinlikle ve kesinlikle cennettedir inşallah. Böyle güzel bir aile kurmuş, böyle güzel bir imparatorluğun temellerini atmış ama bir o kadar da hayırda yarışan evlatlar yetiştirmiş. Çevremizde birçok zengin var ama ben onlara zengin demiyorum, asıl zengin malını, varlığını doğru yerlerde harcayabilen kişi zengindir. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii dualar ile açıldı.

Kaynak: iha
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