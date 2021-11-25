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Besni’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde İçişleri Bakanlığının talimatı ile 81 il 957 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen kadına karşı şiddetle mücadele, izleme ve değerlendirme toplantısı Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

25 Kasım 2021 Perşembe 20:03
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Besni’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde İçişleri Bakanlığının talimatı ile 81 il 957 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen kadına karşı şiddetle mücadele, izleme ve değerlendirme toplantısı Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamaya konulan elektronik kelepçe uygulaması, 6284 Sayılı Kanun Kapsamında aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formunun önleyici ve koruyucu tedbirler açısından etkisi ile formun uygulanması değerlendirildi. Aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel vb. risk arttırıcı faktörlerin Besni bazında değerlendirildiği toplantıda, kadın acil destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla istişareler gerçekleştirildi.

Toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların çalışmaları değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Kaymakam Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Devlet Subaşı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Yazı işleri Müdürü Hatice Alpaslan ve İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Arpacı katıldı.

Kaynak: iha
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