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Besni’de ilçe başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısını Besni ilçesinde yaptı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:01
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Besni’de ilçe başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısını Besni ilçesinde yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Çelikhan ilçe Başkanı Mehmet Baltacı, Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz, Samsat ilçe başkanı Hasan Erdem, Sincik ilçe başkanı Fikret Öksüz, genel meclis üyeleri ve belediye encümenlerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Yapmış olduğumuz toplantıda 2023 hedefimize doğru ilerlerken milletimizin sorunlarına kulak vererek daha iyi hizmet etmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Toplantımızda eksik kaldığımız yerleri ve üzerinde çalışmamız gereken konuları görüşerek çözüm yolları aradık. Besni’ye hizmet etmek adına gece gündüz demeden çalışıyor ve sorunlarımızı en iyi ve hızlı bir şekilde nasıl çözebiliriz bu konular üzerinde gayret gösteriyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ise, “Bu toplantılar önemli durumlara vesile oluyor. Bütün ilçe başkanlarımız bugün Besni’deydi. Yapmış olduğumuz istişare toplantısında eksiklerimizi gördük, neler yapmamız gerektiği hususunda bilgi alışverişinde bulunduk. Hepimizin üzerine düşen vazifeler var bu vazifeleri her toplantıda ifade ediyoruz. Dolayısı ile bizlere yatmak yoktur gece gündüz demeden çalışmak zorundayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, belediyemize yaklaşık iki buçuk milyon TL’yi hibe etmesi ile üzüm paketleme, sucuk, bastık üretim tesisi aynı zamanda üzüm çekirdeğinden üzüm yağı yapma tesisi ve üzüm yaprağından salamura yapma tesisinin hibesini aldık. Bununla birlikte inşallah ilçemizdeki üzüm yetiştiriciliğini artırmak istiyoruz ve istihdam alanları oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Bugün toplantımızı dar bir şekilde yaptık, eksikliklerimizi tespit ettik reisimizin dediği gibi ve bu tespitleri inşallah önümüzdeki toplantıya geldiğimizde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama sorunlar biter mi tabi ki hayır ama bizler sorunların üstüne üstüne gideceğiz. Bizler sokaklara çıktığımızda Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizi görüyoruz onlara oy veriyorlar görüyoruz eyvallah ama Cumhuriyet Halk Partisinin bu günkü uygulamalarını özellikle bölücü mantıklarla neredeyse aynı görüşleri paylaşıp bir yere konuçlanmasını, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren birçok insana artık illallah dedirtmiş ve bunları istemiyorlar. Ama bizim onlara ulaşmamız lazım bunlar bu mantıktaki Kılıçdaroğlu’naysa ben Türkiye’nin bütünlüğünü tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız diyorlar. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partili kardeşimizi gidip bulacağız, İYİ Partili kardeşlerimizi gidip bulacağız hatta HDPli olup da ben Kürtlerin sorunlarının çözülmesini istiyorum ben bu devletin bölünmesini istemiyorum diyenleri bulmamız lazım ve hepsinin elinden tutmamız lazım. Onun için sahadayız liderimizin gösterdiği hedefler doğrultusunda yoldayız. Eksiklerimizi, problemlerimiz vardır amenna ama bunları çok büyütmeyelim. 20 yıldır bizimle uğraştılar bugün de bütün güçlerini birleştirerek uğraşıyorlar bu güne kadar başaramadılar bundan sonra da başaramayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti bugün bir yere konumlanmış bütün devletler ona göz dikiyor ve özellikle düşmanlarımızı bu kadar çatlatacak hale gelmesinin nedeni liderimiz ve ekibi ile birlikte olmuştur. Bizlerde onun yanında ki dik duruşumuzu her zaman göstermeliyiz ve göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: iha
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