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Besni’de 35 bin dekar alan doludan etkilendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde dolu afetinin yaşandığı bölgelerde incelemerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Çiftcimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 18:36
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Besni’de 35 bin dekar alan doludan etkilendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde dolu afetinin yaşandığı bölgelerde incelemerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Çiftcimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın beraberinde Milletvekiller İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer’in eşlik ettiği incelemeler sonrasında Ahmet Aydın açıklamada bulundu.

Ahmet Aydın, çiftçi ve üreticinin yanında olduklarını belirterek, “Besni ilçemizde meydana gelen yoğun ve etkili dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda çalışmalara başladık.

Öncelikle, Besni Kaymakamlığı’nda yapılan durum değerlendirme toplantısının ardından yerinde incelemelerde bulunmak üzere hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz ve köylülerimiz ile istişarede bulunmak için saha çalışmalarımıza devam ettik.

Besni ilçemizde önceki gün meydana gelen dolu yağışı nedeni ile Çaykaya, Eğerli, Kurugöl, Karagüveç, Boncuk, Toklu, Camuşcu, Kargalı, Çakırhöyük, hasanlı, Aktepe, Yoldüzü, Akdurak, Yazıbeydilli, Çomak, Hacıhalil, Beşyol, Kesecik, Sayören, Kızılin, Ören köylerimizde yaklaşık 35 bin dekar alanda antepfıstığı, bağ, badem, pamuk, mısır, buğday, arpa, sarımsak, nohut, mercimek ve patates gibi zirai faaliyetlerin yapıldığı yerlerde ürün bazında ve bölgesel olarak değişmekle birlikte yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zarar meydana geldiğini tespit ettik.

Oluşan doğal afetin akabinde köylerimizde Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön tespit işlemi yapılmış olup, meteoroloji verilerine göre yağışların devam etmesi, arazi şartlarının uygun olmaması ve oluşan zararın bitkideki tahribatının daha net tespiti için parsel bazlı zarar tespitlerine 09 Mayıs 2022 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte yaşanan afet nedeni ile zarar gören vatandaşlarımızın bir dilekçe ile zarar tespitinin yapılması gerekmektedir.

Bir kez daha yaşanan dolu afettinden dolayı hemşehrilerime, çiftçimize ve köylerimize geçmiş olsun diyorum, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Devletimiz ve milletimiz her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Kaynak: iha
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