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Besni Eğitim Bayramı kortej ile başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 23’ncüsü düzenlenen Besni Eğitim Bayramı açılış konuşmaları ve kortej yürüyüşü ile başladı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 10:32
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Besni Eğitim Bayramı kortej ile başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 23’ncüsü düzenlenen Besni Eğitim Bayramı açılış konuşmaları ve kortej yürüyüşü ile başladı.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfı organizasyonuyla her yıl geleneksel olarak kutlanan Besni Eğitim Bayramının 23’ncüsü Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Eğitim Bayramının açılışında konuşan BEV Başkanı Andan Sabak Özbay, bu bayramın Türkiye’de ve dünyada bir tek olduğunu belirterek, vakfın faaliyetlerinden bahsetti.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ise, eğitim bayramının en önemli problemlerinden birisi olan eğitime farklı bir bakış açısı, farklı bir anlayış getirdiğini dile getirdi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçesinin 5000 yıllık tarihi ile özünde pek çok değerler barındıran birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültürü ile geçmiş ile günümüzün bir harmanı olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut ise konuşmasında, eğitim bayramını düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de, Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfına Eğitimin bayramını kutlamaya öncülük ettikleri için teşekkür ederek, aydın, çağdaş ve daha gelişmiş bir Türkiye’nin temelinin eğitimin olduğunu söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, konuşmasında eğitimin önemine işaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, ülkemize bilgili neferler yetiştirmek adına bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Besni üzümü tadında, bayram şenliği havasında eğitim bayramını kutladıklarını vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, ilçede Erdemoğlu ailesinin önemli hayır işlerine imza attığını ve örnek bir işadamı olduklarını ifade etti.

Okuyan, araştıran ve geleceğe dair iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yolu eğitim olduğunu kaydeden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Adıyaman’ın manevi atmosferinden Anadolu irfanının mayalandığı azim şehir Besni ilçemizde bu yıl 23.sünü düzenlediğimiz Besni Eğitim Bayramına hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizin ve dünyanın ilk eğitim bayramı olma özelliğini taşıyan Besni Eğitim Bayramının ülkemize, ilimize ve Besni ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz çağ bilim çağıdır. Okuyan, araştıran ve geleceğe dair iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yolu eğitimdir” dedi.

Kaynak: iha
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