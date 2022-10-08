Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11

BENAP istişare toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi’nin (BENAP) eksikliklerinin giderilmesi ve projenin geliştirmesi için okul müdürleri ile toplantı düzenlendi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 12:20
4 Okunma
BENAP istişare toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi’nin (BENAP) eksikliklerinin giderilmesi ve projenin geliştirmesi için okul müdürleri ile toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Mehmet Demirel, "Besni ilçemiz her dönemde özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir ilçe olmuştur. Sadece öğrenci ve öğretmenlerimizin değil tüm halkımızın desteğini alarak birçok defa adından söz ettirmeyi başarmıştır. Eğitim Bayramını her yıl 7’den 77’ye büyük bir coşkuyla kutluyor olmak bile bunun en büyük kanıtıdır. Bunların haricinde Adım Adım Başarı Besni Projesi ile tüm kademelerde her öğretmen ve idarecimizin katılımıyla okullarımızın durumunu daha net görebilmiş ve nihai hedeflerimizi netleştirebilmiş olduk. BENAP ile de şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerin daha da somutlaştırılarak öğrencilerimizin her alanda en iyi seviyelere gelmesini amaçlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile öğrencilerimizin YKS ve LGS gibi sınavlarda başarılarında önemli artışlar sağlamış olsak da bizim için asla tek kriter akademik başarı olmamıştır. Biz her zaman öğrencilerin en başta ahlaki yönlerini geliştirmek istedik ve ’önce insan’ sloganıyla hareket ettik. Öğrencilerimize ancak saygı ve sevgiyi aşıladıktan sonra onların eğitim hayatında başarılı olmalarını hedefledik. Eğitimde elde edilecek akademik başarıyı ise sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlardaki başarılarla taçlandırmak da nihai arzumuz oldu. Bugün siz değerli mesai arkadaşlarımla bu arzumuzu gerçekleştirecek olan BENAP projesi ile ilgili bilgi ve fikir alışverişi yapmak için bir araya geldik. Sizin inancınız ve desteğiniz olduktan sonra inanıyorum ki Besnimiz çok daha büyük başarılar elde edecektir" dedi.

BENAP Projesinin geliştirilmesi adına projeden yer alan başlıkları açıklamak için Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Polat söz aldı. Projenin içeriğini ve uygulama sürecinin detaylarını anlatan Polat, akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapılacak olan çalışmaları anlattı. Proje hazırlama ekibinin diğer üyelerinin yaptığı açıklamaların ve okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geader’den enerji tasarrufunu zorunlu yapın çağrısı
Geader’den enerji tasarrufunu zorunlu yapın çağrısı
İrfan Torunoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu
İrfan Torunoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu
Motosiklet denetimleri devam ediyor
Motosiklet denetimleri devam ediyor
Havuzdan çıkamayan porsuğu ekipler kurtardı
Havuzdan çıkamayan porsuğu ekipler kurtardı
AK Parti “Türkiye İçin Güven ve İstikrar” broşürlerini dağıttı
AK Parti “Türkiye İçin Güven ve İstikrar” broşürlerini dağıttı
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi
Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi
Adıyaman’da Dünya Disleksi Haftası etkinliği
Adıyaman’da Dünya Disleksi Haftası etkinliği
Öğrenciler kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini öğreniyor
Öğrenciler kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini öğreniyor
Köylere hizmetler aksamadan devam ediyor
Köylere hizmetler aksamadan devam ediyor
Fatih Mahallesi’nde kaldırım çalışması
Fatih Mahallesi’nde kaldırım çalışması
Kent Caddesine asfalt döküldü
Kent Caddesine asfalt döküldü
Adıyaman’da gerçeği aratmayan tren kazası tatbikatı
Adıyaman’da gerçeği aratmayan tren kazası tatbikatı
Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi
Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi
Kent Caddesinde asfalt serimi
Kent Caddesinde asfalt serimi
Fatih Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Fatih Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Ampulü değiştirirken akıma kapılarak yaralandı
Ampulü değiştirirken akıma kapılarak yaralandı
Kaçakçılığa geçit verilmiyor
Kaçakçılığa geçit verilmiyor
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
‘Bebek Dostu’ adliyede emzirmenin önemi anlatıldı
‘Bebek Dostu’ adliyede emzirmenin önemi anlatıldı
Başkan Kılınç, miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu
Başkan Kılınç, miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu
Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Çalıntı motosikletle polislerden kaçamadı
Çalıntı motosikletle polislerden kaçamadı
Doğanlı ve Çatalağaç köyünde iskan konusu masaya yatırıldı
Doğanlı ve Çatalağaç köyünde iskan konusu masaya yatırıldı
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Mansur Yavaş Adıyamanlılara kirve oldu
Mansur Yavaş Adıyamanlılara kirve oldu
Kılınç, Adıyaman için bir çok projelerinin olduğunu söyledi
Kılınç, Adıyaman için bir çok projelerinin olduğunu söyledi
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Milletvekili Tutdere, sorunları yerinde tespit ediyor
Milletvekili Tutdere, sorunları yerinde tespit ediyor
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim