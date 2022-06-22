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Belediyeden kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Varlık ve Yunus Emre mahallelerinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları yapılıyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:13
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Belediyeden kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Varlık ve Yunus Emre mahallelerinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok noktasında sürdürdüğü çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Varlık ve Yunus Emre mahallelerinin bazı sokaklarında kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarına yaz sezonu boyunca devam edeceklerini belirterek, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz faaliyetleri Varlık ve Yunus Emre mahallelerimizde de yapıyoruz. Bu mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: iha
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