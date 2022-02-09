Belediye personellerine ISO 9001 kalite belgesi eğitimi verildi

Adıyaman Belediyesi tarafından, uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için personellere yönelik ISO 9001 Kalite Belgesi eğitimi verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin temel sorunlarını ortadan kaldırmak ve Adıyaman Belediyesi’nin uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi için çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimlere olanak sağlamaya devam ediyor.

Son olarak Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinesinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel, dokümantasyon, iç tetkik, riskle tabanlı proses eğitimleri verilmeye başlandı. Konu ile ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Strateji geliştirme müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Okumuş ve TSE Adıyaman İl Müdürü Jülide Başsürücü tarafından verilmektedir. Eğitimler sonucunda belediyemize TS EN ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemini kurarak kalite belgesini alıp belediyemiz tarafından uluslararası standartların şartlarında hizmet vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, Kahramanmaraş’ta devam eden eğitimlerin 5 gün süreceğini söyledi.

iha