banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
888,30
DOLAR
14,80
STERLİN
18,55
EURO
15,62

Bayramda Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı’na Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akını gerçekleşti.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:16
1 Okunma
Bayramda Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı’na Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akını gerçekleşti.

2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı ören yeri bayramda çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. ’Güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak bilinen Nemrut Dağı’nda ki devasa heykeller, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

Yolu kardan temizlenen ve Nisan ayının ortalarında turizm sezonunu açan Nemrut Dağı’na turist akını yaşanıyor.

Beş günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen turistler özellikle bölge turu çerçevesinde Nemrut Dağı’na çıkıyor. Bayram tatili boyunca Nemrut Dağı’nı ziyaret eden turist sayısı 10 bini geçti.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Ramazan Bayramı’nda Adıyaman’a gelen turist sayısında ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Bayram tatili boyunca gelen yerli ve yabancı turist sayısı 10 bini geçti. Bu yıl özellikle yabancı turist sayısında bir artış söz konusu. Bayramda gelen turistlerin yaklaşık yüzde 25’i yabancı turistlerden oluşuyor. 2022 yılı turizm sezonu iyi başladı. İnşallah aynı şekilde devam eder” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti
Otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti
AGAD Başkanı Aslan’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
AGAD Başkanı Aslan’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
Dolu afetinin boyutunu Valilik açıkladı
Dolu afetinin boyutunu Valilik açıkladı
Başkan Harıkçı: "Mimar Sinan Ortaokulu Derhal Tahliye Edilmeli"
Başkan Harıkçı: "Mimar Sinan Ortaokulu Derhal Tahliye Edilmeli"
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı
Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar
İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar
İkamet yangını korkuttu
İkamet yangını korkuttu
Başkan Dağtekin’den bayram mesajı
Başkan Dağtekin’den bayram mesajı
Şehit ailelerini evinde ziyaret etti
Şehit ailelerini evinde ziyaret etti
Adıyaman’da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Adıyaman’da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Adıyaman’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı
Adıyaman’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Milletvekili Tutdere’den bayram mesajı
Milletvekili Tutdere’den bayram mesajı
Turuş-Der’den OSB açıklaması
Turuş-Der’den OSB açıklaması
ATSO Başkanı Uslu’nun Ramazan Bayramı mesajı
ATSO Başkanı Uslu’nun Ramazan Bayramı mesajı
Bayram öncesi ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
Bayram öncesi ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
Minibüs ile çekici çarpıştı
Minibüs ile çekici çarpıştı
Milletvekili Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Milletvekili Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Başkan Dağtekin’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Başkan Dağtekin’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı
Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması
Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması
Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim