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Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürleri katıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 17:46
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Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürleri katıldı.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan başkanlığında gerçekleştirildi. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ile ilçe tarım müdürleri ve ziraat odası meclis üyeleri toplantıya katıldı.

Toplantıda, Adıyaman tarımı ve sorunları ele alınarak yeni yayımlanan kırsal kalkınma teşvik paketleri değerlendirildi.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, “2021-2022 üretim sezonuna girmiş bulunmaktayız. Umarım yağmuru bol bereketli bir sezon geçiririz. Son zamanlarda artan maliyetler üretim yapmamızı zorlamaktadır. Özellikle gübre ve mazot fiyatlarındaki artışlar üreticilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Umarım bu teşvik projelerinden çiftçilerimiz en iyi şekilde yararlanır. Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli’nin tarımsal desteklerle ilgili yaptığı açıklamada bu dönem desteklerde artışların olacağını öğrendik, umarım bu artışlar taleplerimiz doğrultusunda gerçekleşir ve artan maliyetleri bir nebzede olsa hafifler” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas toplantıda Kırsal Kalkınma yatırım teşvikleriyle ilgili oda başkanlarına ve meclis üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: iha
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