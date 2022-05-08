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Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı’nda (ESOB) iki liste halinde gidilen seçimde 113 oy alan mevcut başkan Ziya Duranay yeniden başkan seçildi.

08 Mayıs 2022 Pazar 18:01
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Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı’nda (ESOB) iki liste halinde gidilen seçimde 113 oy alan mevcut başkan Ziya Duranay yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda iki liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Ziya Duranay ile Zeynel Asnuk kıyasıya yarıştı. Yapılan seçimde 181 delegeden 177’si oy kullandı. Yapılan seçimde mevcut Başkan Ziya Duranay 113 oy alırken Zeynel Asnuk ise 64 oy aldı.

Daha önceden 2 dönem başkanlık yaparak gerçekleştirilen seçimde 113 oy alarak yeniden başkan seçilen Ziya Duranay, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Daha önceki dönemde yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Ziya Duranay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana arkadaşlarımız ile birlikte büyük bir heyecanla durmadan esnaflarımız için çalışmalar yürüttük. Beklentileri, sorunları en iyi şekilde analiz etmeye çalıştık. Bu ulvi göreve yeniden seçilirken bugüne kadar yaptığımız hizmetler bizim en büyük güç kaynağımız olmuştur. Bu kutsal emanetli görevim süresince sizlere daha yakışır şekilde yukarılara taşıyacağımıza huzurlarınızda söz veriyorum. Bu genel kurul bizim şahsımızın değil 17 bin esnafı temsil eden sizlerin genel kuruludur. Eğer bu birlikteliği korursak bir çok sorunun üstesinden gelme gücüne sahip oluruz” diye konuşarak kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: iha
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