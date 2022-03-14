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Başkan Yıldırım’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:36
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Başkan Yıldırım’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım mesajında, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını belirterek, tıp biliminin, çağın gerektirdiği şekilde her geçen gün hızla ilerlediğini ve yeni buluşlarla insanlığa hayati faydalar sunduğunu ifade etti.

Yıldırım, “İnsan sağlığının sürekliliğini, insanların hastalanmadan yaşayabilmelerini mümkün kılacak araştırmalar yapmak ve yeni yöntemler geliştirmek tıp ilminin en önemli gayesidir. Tıp biliminin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hekimlik mesleği de gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu durum, daha modern, daha kaliteli bir sağlık hizmeti alınacak olması bakımından son derece sevindiricidir. Sağlık konusunda devlet-vatandaş arasındaki hizmet akışının sağlanması vazifesi de büyük bir sabır ve özveriyle gece gündüz demeden çaba sarf eden sağlık çalışanlarına, özellikle de hekimlerimize tevdi edilmiştir. İnsanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar kutsal vazifeyi yerine ge tirmek için azimle mesai yapan tüm sağlık çalışanlarını bu anlamda tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar temenni ediyorum. Bu vesileyle hayatımızın her anında yanımızda olan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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