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Başkan Yıldırım’dan Kaymakam Köksal’a veda yemeği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Denizli’nin Payas ilçesine atanan Kaymakam Mutlu Köksal için veda yemeği düzenlendi.

10 Eylül 2021 Cuma 11:50
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Başkan Yıldırım’dan Kaymakam Köksal’a veda yemeği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Denizli’nin Payas ilçesine atanan Kaymakam Mutlu Köksal için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Denizli’nin Payas ilçesine atandı. Kaymakam Köksal için Belediye Başkanı İskender Yıldırım veda yemeği verdi.

Yemeğe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kaymakam Mutlu Köksal, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman, belde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Çok kıymetli Kaymakamımızın göreve başladığı günden bu yana tüm dünyayı saran Covit salgınına rağmen ilçemizde çok başarılı bir şekilde görev yaptı. Özellikle organize sanayi bölgesinin 2. etabında başarılı çalışmalar yaptı. Değerli firmalara yer verdiği organize sanayi bölgesinde başvuruları titizlikle inceledi. Kendisine ilçemize yapmış olduğu hizmetler için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Yıldırım Kaymakam Köksal’a, plaket takdim etti.

Kaynak: iha
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