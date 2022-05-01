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Başkan Yıldırım’dan bayram mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

01 Mayıs 2022 Pazar 21:32
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Başkan Yıldırım’dan bayram mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Gölbaşı belediye Başkanı İskender Yıldırım, ibadet, rahmet, bereket, sabır, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını söyledi. Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletin en güzel, en anlamlı günlerinden olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günler olan bayramlarda manevi değerlerimiz etrafında bütünleşeceğiz. Bayram günlerinde hissettiğimiz sevinç ve heyecan, çocukluk yıllarımızdan beri hatıralarımızda özel bir yer tutar. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren bayramları anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlamalı ve bu geleneği yeni nesillere aktarmalıyız. Bu vesileyle başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 01.05.2022 21:41
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