Başkan Uslu’nun yenil mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, yeni yılın yeni bir başlangıç ve toparlanma yılı olması temennisinde bulunarak, 2022’nin tüm dünyada sağlık ve huzura vesile olmasını diledi.

2021 yılını değerlendiren ve 2022 yılından beklentilerini paylaşan Başkan Uslu, yeni yıl mesajında, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de 2021 yılı 2020 yılında olduğu gibi pandemi, doğal afetler ve birbirinden farklı sorunlarla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. Bu süreci önümüzdeki zamanlarda sanırım pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye ayıracağız. Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımız, yaşam şeklimiz hızla değişirken, merkezinde ‘dijitalleşmenin’ olduğu ‘yeni bir dünya düzenine’ doğru hızla ilerliyoruz. Büyük bir yol ayrımı ve dönüşümün içerisindeyiz. Bu dönüşüme de ayak uydurmak zorundayız. Ayrıca Pandemiyle birlikte ülke ekonomileri adeta bir kara kış yaşadı ve Omicron gibi farklı varyantlarla etkileri maalesef devam ediyor. Bu sürecin de tetiklemesiyle her alanda yeni bir dünya dizayn ediliyor. Ülke ekonomileri bir yön arayışı içerisinde ve çıkış yolu aranıyor. Tedarik zinciri maalesef bozuldu. Yeni normalleşmeyle birlikte piyasada talep arttı, ancak hammadde, navlun, konteyner ve enerji maliyetleri dünya ticaretini sekteye uğratmayı sürdürüyor. Bu da enflasyonu tetikliyor ve şu anda yüksek enflasyon tüm ekonomiler için büyük bir sorun haline geldi. İç piyasada ise öngörülebilirlik ve istikrar en önemli iki unsur. Bu doğrultuda döviz kurundaki dalgalanma ve ataklara yönelik alınan tedbirler ile ekonomiye destek paketini yerinde buluyor; kur, faiz ve enflasyon üçgeninde piyasa dengelerinin sağlanmasının ticaretimize pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum. Tabi tüm bunlarla birlikte, küresel piyasada ülkemiz için konjonktürel fırsatların da farkında olmamız gerekiyor. Elimizdeki imkanları doğru kullanabilirsek bazı dezavantajları avantaja çevirebiliriz. Temennimiz, 2022 yılının iş dünyamızın beklentilerinin karşılandığı ve ekonomiye olumlu katkılarının olduğu, şehrimizin ve ülkemizin her bölgesinde insanlarımızın daha huzurlu, sağlıklı ve müreffeh bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğü bir yıl olmasıdır. Geçtiğimiz yıl pandemi, deprem ve çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden sevdiklerimizi de bir kez daha anıyor, kaybettiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifa diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni bir yıla girmenin sevincini tüm Adıyamanlı hemşerilerimizle gönülden paylaşıyor, yeni yılın ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini umuyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyorum "dedi.

iha