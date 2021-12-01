Başkan Uslu’dan Adıyaman’ın il oluş mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden kültürüne, en önemlisi de Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan ayrımı yapılmadan herkesin yıllardır kardeşçe yaşadığı bir kent olan Adıyaman’ın ülkenin en dikkat çekici ve en yaşanabilir şehirlerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Başkan Uslu mesajında, “Anadolu’muzun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde bulunduran, medeniyetlerin kesişme kavşağı, insanının içtenliği ve misafirperverliği ile herkesin takdirini kazanan güzel Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yılındayız. Adıyaman, dünya üzerinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biridir. Kommagene uygarlığının merkezi, farklı etnik unsurlar, dinler ve dünya görüşlerinin birlikte barış içinde yaşayabileceğinin ispatıdır. Sosyal barışı ile Türkiye’ye ve dünyaya model olmuş, ülkemizin kültür ve inanç turizminin merkezlerinden biri olan güzel ilimizde, Adıyamanlı olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Adıyaman için geçmişten bu yana gayret eden, çalışan ve bu şehir için taş taş üstüne koyan herkese teşekkür ediyor, daha güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum. Kültürü, turizmi, sosyal ve kültürel zenginliği dört mevsimin yaşandığı iklimi, bereketli toprakları, zengin petrol yataklarıyla ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesidir. Bu vesile ile bütün hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyor, Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

iha