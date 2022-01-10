Başkan Uslu, İHA’yı ziyaret etti

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu, ziyaret eden Başkan Mustafa Uslu, Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Basının toplum için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Uslu, İhlas Haber Ajansı’nın ülke ve dünya medyasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Başkan Uslu, özgür, objektif ve ilkeli basının toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ise, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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