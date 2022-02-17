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Başkan Uslu çalışmaları anlattı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:56
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Başkan Uslu çalışmaları anlattı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Metin Günay ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hizmetler ve projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’da fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacını gideren ve sanayici için büyük öneme sahip Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) atölyelerini basın mensuplarıyla birlikte gezen Başkan Mustafa Uslu, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

ASGEM’in Adıyaman ve işletmeler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Mustafa Uslu, Valilik, Belediye, Üniversite, OSB Başkanlığı ile birlikte buranın açıldığına dikkat çekti.

Başkan Uslu, “İpekyolu Kalkınma Ajansı güdümlü projesiyle Adıyaman Valiliği, Belediye, Üniversite, Odamız ve OSB Başkanlığının ortaklığında kurularak Odamızın koordinasyonunda hayata geçirilen ASGEM, toplam 4.700 metrekare kapalı alana sahip olup, 7 milyon TL proje bedeliyle kuruldu. Konfeksiyon, muhasebe, mobilya, aşçılık ve garsonluk, kaynak alanlarında kurslarımız devam etmektedir. Özellikle konfeksiyon alanında yetiştirdiğimiz gençlerimizi sanayicilerimizin emrine sunduk. Bugüne kadar tekstilde toplam 290 mezun verilmiş olup, 260 kişi istihdam edilmiştir. Gastronomide 160 kişi mezun olmuş olup 20 kişi Adıyaman’da işe yerleştirilmiştir. 100 kişi Antalya’da işe yerleşti. Kaynak bölümünde 10 kişi mezun olmuş ve istihdam edilmişlerdir. Mobilya bölümünde 10 kişi mezun olmuş ve istihdam edilmiştir. Yazılımda 7 kişi mezun edilmiş olup istihdam edilmişlerdir” dedi.

2009 yılında yapılan seçimlerle göre geldikten sonra bir çok yeniliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Mustafa Uslu, “Bizden önce sanayiciye yakışmayacak olan 300 metrekare bir yerde faaliyet gösterirken, 2012 yılından itibaren modern 4.440 m2 kapalı alanlı hizmet binamızda faaliyet gösterdik. Odamızda bir çok yeni birimler kurduk. 2011 yılında kentimizin yerleşik fuar alanına kavuşması için çalışmalarımız ivme kazandı. Fuar ve Kongre Merkezi’ni kurduk. Adıyaman’da ihracata yönelik hizmetlerin yerinde verilebilmesi için acilen Müdürlük açılmasına yönelik ihtiyaç talebimiz yetkili mercilere iletilmiş olup takibi sonucunda İlimizde Gümrük Müdürlüğü, Odamızın girişimleriyle hizmet binamızda faaliyete geçmiştir. Türk Standartları Enstitüsü kurulmadan önce firmalarımız Gaziantep’te işlemlerini yürütüyordu. Odamız Hizmet Binasında bulunan TSE Adıyaman Temsilciliği 28 Ekim 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve beraberindeki heyetle hizmete açıldı.

Zengin mermer rezervlerine sahip Adıyaman’da çıkarılan mermerin büyük bir kısmı, il genelinde yeterli sanayi tesisi olmadığı için işlenmeden bloklar halinde pazarlanmaktadır. Bununda doğrudan Adıyaman’a bir katkısı bulunmamaktadır. Bunun önüne geçmek, Adıyaman için katma değer oluşturmak amacıyla Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş olup, Odamız Mermer OSB’ye ortaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren önemsediğimiz projelerden

birisi de girişimcilik eğitimleriydi. Adıyaman’da bin 110 gencimize Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vererek iş sahibi olmalarına imkan sağladık. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitim faaliyetleri kapsamında üyelerimize yönelik eğitimler düzenledik” ifadelerini kullandı.

Uslu, Mermer OSB, Besni OSB ve Kahta OSB’ye toplam 1 milyon 420 bin TL destekte bulunduklarını, kurum ve kuruluş ile yardım kampanyalarına yardımda bulunduklarını dile getirdi.

Başkan Uslu, konuşmasında ayrıca krediler, ihracat bağlantılı yurt dışı ziyaretleri ile ilgili yapılanları anlattı.

Toplantı, basın mensuplarının sorularıyla son buldu.

Kaynak: iha
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