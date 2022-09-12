Başkan Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılını büyük bir heyecanla karşıladıklarını belirten Başkan Turanlı, “Sevgiden muhabbetten bizi biz yapan değerlerimizden, aydınlık yarınlarımızın mimarı çocuklarımızdan başka güvencemiz, yolumuz yok bizim. Daha iyi bir geleceğin anahtarının çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, donanımlı nesillerin yetişmesi hepimizin ortak hedefidir.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, sağlıklı, kesintisiz ve başarı dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Ders başı yapan tüm çocuklarımızın gözlerinden öperim, Rabbim zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

iha