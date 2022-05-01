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Başkan Turanlı’dan bayram mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Ramazan Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2022 Pazar 15:40
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Başkan Turanlı’dan bayram mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Ramazan Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının ardından bir bayrama daha sizlerle birlikte erişmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, Kahta’mız, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara ve tükenmek bilmeyen yaşama sevincine vesile olmasını diliyorum. Kahta Belediyesi olarak, Ramazan Bayramı öncesinde ilçemizin caddelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Mezarlıklarımızda da temizlik çalışmalarını tamamladık. Bayram alışverişlerinin sağlıklı ve huzurla gerçekleşmesi için zabıta ekiplerimizin gıda denetimlerini sıklaştırdık. Bayram boyunca Kahta Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecektir” diye konuştu

Kaynak: iha
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