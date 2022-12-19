Başkan Torunoğlu’dan 6. Bölge Teşvik teşekkürü

29 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile Adıyaman’ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşvikler 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştı. Ülke ve Adıyaman ekonomisi için önemli rol oynayan teşvikler 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecekti. Teşviklerin süresinin dolmasına az bir zaman kala sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre teşvik süreleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar 2 yıl daha uzatıldı.

Kararın iş dünyasını sevindirdiğini kaydeden Torunoğlu “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimiz sanayisi ve ticareti üzerindeki sorumluluklarımızı biliyor, bu bilinçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. OSB’lerimizin gelişiminde büyük rol oynayan Cazibe Merkezleri Programı Teşvikleri, yani 6. Bölge Teşvikleri 2022 yılının sonunda bitiyordu. Sanayicilerimizin tedirginliği bu kararla birlikte son bulmuştur. Bu önemli karar sanayicilerimiz için çok önemliydi. Teşviklerin devam etmesinin ilimiz sanayisi için elzem olduğunu siyasilerimize her fırsatta ifade ettik. Teşviklerin Adıyaman, bölgemiz için son derece yararlı olacağı kanısındayım. Adıyaman, teşvikten maksimum yararlanan iller arasında. Özellikle tekstil, konfeksiyon, hazır giyim sektörlerinde üretim yapan girişimcilere yeni fırsatlar sunuluyor. Devam edecek olan 6. Bölge Teşvikinin avantajlarını her platformda anlatarak şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. İlimizin ihracat rakamlarının artması, üretimin kesintisiz devam etmesi ve istihdam rakamlarımızın yükselmesi için çalışmayı, üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz. Adıyaman ekonomisi ve sanayi için büyük bir önem arz eden 6. Bölge Teşviklerinin devamı kararı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve milletvekillerimize üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Kaynak:PHA