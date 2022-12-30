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Başkan Torunoğlu, 2023 yılından beklentilerini açıkladı

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, 2022 yılını değerlendirerek 2023 yılından beklentilerini açıkladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Aralık 2022 Cuma 20:23
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Başkan Torunoğlu, 2023 yılından beklentilerini açıkladı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2023’ün Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Torunoğlu, “Değerli üyelerimiz, Her yeni bir yıl yeni umutları, yeni başlangıçları ve yeni beklentileri beraberinde getirmektedir. Pandemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik daralma ve dalgalanmanın yükünü üzerimizden atmaya çalıştığımız esnada ortaya çıkan Ukrayna-Rusya savaşı yeni bir belirsizliğin, soru işaretlerinin de nedeni oldu. Pandemi sonrasında yüzde 11 ile çift haneli büyüme rakamını yakalayan ekonomimiz, son 10 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, üst üste 9 çeyrek büyümüş oldu. 2022 yılını inşallah yüzde 4-5 gibi bir büyüme ile kapatacağız. Tüm dünyayı etkileyen bu üzücü olaylara rağmen; çarkların dönmesini sağlayan tüm emekçilerimize, işverenlerimize teşekkür ediyorum. Bütün zorluklara rağmen istihdam oranını düşürmeyen, üretimi sürdüren, gerçekleştirdikleri ihracatlar ile ilimiz ve ülkemiz ekonomisine değer katan tüm sanayicilerimizi ve bütün bu zorlukların yanında bölgemizin kalkınması adına emek sarf eden, ticareti ayakta tutan esnaflarımızı da şahsım ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi adına kutluyorum” dedi.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

“İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz” diyen Başkan Torunoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “2023 yılında ülkemizin ve güzel kentimiz ve bölgemizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisi. Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Adıyaman’ımızı, bölgemizi ve ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak için bu güne kadar gösterdiğimiz çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Odamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilerine yönelik yeni projeler üretmeye devam edecektir. Adıyaman için 2022’nin son ayında sevindirici bir gelişme yaşadık. Üyelerimizin arsa tahsisindeki sorunları ortadan kaldıracak, ilimizin istihdamına ve üretimine katkı sağlayacak olan Kuyulu Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş protokolü onaylandı. Bizler, yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede ilimiz ve bölgemizin gelişmesine katkı vermeyi, üyelerimizle birlikte daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman ve bölgedeki tüm hemşerilerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin, sanayicilerimizin yeni yılını kutlar, 2023 yılının kentimize, bölgemize ve ülkemize sevgi, huzur ve refah getirmesini temenni ederim”

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Başkan Torunoğlu2023 Yılından Beklentilerini Açıkladı
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