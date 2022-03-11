Başkan Sümer’den çiftçilere müjde

Adıyaman’ın Besni ilçesi Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, güvence bedeli adı altında tarımsal sulama abonelerinden talep edilen faturaların iptal edildiğini söyledi.

Başkan Sümer, elektrik dağıtım şirketleri tarafından sulama abonelerine yönelik 50 bin TL ile 120 bin TL arasında bulunan bedellerin faturalara yansıtıldığını ifade etti. Bu tutarların çiftçinin üzerinde büyük yük oluşturduğunu ifade eden Başkan Sümer, “Tesis sayısına göre 400 bin TL ile 500 bin TL’ye varan oranlarda faturalar düzenlenmişti. Bu yaptığımız girişimler sonucu sadece Besni’nin değil, ülke genelindeki tüm çiftçilerimizin sorunlarını da çözmüş olduk. Yaşanan bu gelişmelerin ardından fatura iptalleri çiftçimizde büyük memnuniyet uyandırdı. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız görüşmelerde bizlere destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın’a şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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