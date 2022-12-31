Başkan Süleyman Kılınç'tan 2023 yılı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2023 yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında barış ve kardeşliğe vurgu yapan Başkan Kılınç, sözlerine şöyle devam etti: "2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Yeni ümit ve beklentilerle yeni bir yıla giriyoruz. Rabbimden dileğimiz ülkemiz ve tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması, insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır. Ayrıca Müslüman coğrafyasında yaşanan acıların son bulması da temennilerimizden bir tanesidir. Rabbimden yeni yılın, olumlu gelişmelerin yaşanacağı, insanımızın huzurunun, refahının ve mutluluğunun arttığı bir yıl olmasını dileyerek tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum."

2022 yılında Adıyaman Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara da dikkat çeken Başkan Kılınç, Adıyaman'ın ihtiyaç duyduğu birçok alanda birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl imkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek ve kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalıştık. İnşallah 2023 yılı bizim açımızdan daha da verimli geçecek. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan temenni ederim" şeklinde konuştu.