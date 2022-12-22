Başkan Süleyman Kılınç: 'Daha temiz bir Adıyaman için' çalışıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve şehrin temizliğinde büyük rol oynayan personeli ziyaret gerçekleştirip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım'ın da yer aldığı ziyarette müdürlüğün çalışma programı hakkında bilgilendirilen Kılınç, temizlik personelinin de sorun ve taleplerini dinleyerek gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kılınç ziyaretin sonundaki değerlendirmesinde, daha temiz bir Adıyaman için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla rutin olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kıymetli kardeşlerimizin istek ve önerilerini dinledik. Gecesini gündüzüne katarak ilimiz için çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Rabbim kaza ve belalardan korusun" şeklinde konuştu.