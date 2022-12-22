Başkan Özdaş: İhtiyaçla hatırlanan değil, sahiplenilen olmak istiyoruz

Adıyaman Usta Öğreticiler Derneği adına basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş, Halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinin temel paydaş ve omurgası olarak değerlendirildiklerini ama değer görmediklerini söyledi.

Nitelik olarak birçok tanımları olduğunu ama iki kelime bir araya gelince sadece usta öğretici oluyoruz diyen Özdaş, “Fiili olarak öğretmen olan öğreticiler; derse giren, ders defteri dolduran, hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan, gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde kangren olmuş öğretmen açığının yarım asra yakın tek ve (hükümetlere göre) geçici çözümü. Adımız usta yani bir işte yeterliği olan kişi, adımız öğretici yani bir konu ve alanda öğretmen yetkinliğine sahip kişi ama iki kelime bir araya gelince sadece usta öğretici oluyor, usta öğretmen olamıyor. İhtiyacı gideriyor ama yeterli değil deniliyor, iki kurumun temel paydaşı ve omurgası olarak değerlendiriliyor ama değer görmüyor” şeklinde konuştu.

“Biz de varız, buradayız”

En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandıklarını, kadrolu hale getirildiklerini belirten Özdaş, “Sonra yine unutulduk. Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz. Devletimiz özellikle Bakanlık arşivini güçlü bir şekilde tutar. Bir bakalım kayıtlara, son 50 yıldır kaç usta öğretici bu sistemde görev almış? Kaç kursiyer yetişirmiş, kaç kurs açmış? Kaç Kurumun medarı iftiharı olmuşuz? Bizlerin emeği ile kaç kurum kurumsallaşmış ve toplumla bağ kurmuştur? İsteğimiz; Farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir. Biz de varız, buradayız!” diye sitemde bulundu.

Ankara’da seslerini duyurmak için buluşacaklarını söyleyen Özdaş, sözlerine şöyle devam etti; “Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUS-FED) olarak kadro talebimizi 3. kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceğiz. 100 bin usta öğretici kadrolu öğretmenlerle kamuda aynı işi yapan, ek ders ücreti ile çalışanlardır, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimci personelidir, emekçidir, geleceğe umutla bakmak ve 100 bin usta öğretici kadro ile tahsis edilmek istiyor”

Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu ve Adıyaman Usta Öğreticiler Derneği olarak herkesi kendilerine destek vermeye devam etti.