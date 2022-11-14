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Başkan Metin Harıkçı; “Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır”

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Kasım 2022 Pazartesi 18:35
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Başkan Metin Harıkçı; “Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır”
Başkan Metin Harıkçı açıklamasında; “Meydana gelen saldırının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hain terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaşımızda yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır. En temel hak olan yaşam hakkını hedef alan terör saldırısını ve arkasındaki hain örgütleri bir kez daha lanetliyoruz. Birlik ve beraberliğimize yapılan bu saldırılar önceki saldırılarda olduğu gibi şimdi de asla amacına ulayamayacaktır.” Dedi.
Hain saldırganın kısa sürede yakalanmasını sevindiklerini dile getiren Başkan Harıkçı; “Devletimiz hain saldırı karşısında anında harekete geçmiş olup, öncelikli olarak yarılılarımızın kısa sürede tedavi altına alınması sağlanmıştır. Bir yandan da hain saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar başlatılmış ve kısa sürede hain yakalanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren hainlerin yakalanması acımızı az da olsa hafifletmiştir. İçişleri bakanlı tarafından yapılan açıklamada yakalanan şahsın yabancı uyruklu olması bir kez daha göstermiştir ki bizim bizden başka dostumuz yok. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın” şeklinde konuştu
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Başkan Metin Harıkçı Ülkemiz Bir Kez Daha Terörün Hain Yüzü Ile Karşılamıştır
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