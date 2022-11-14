Başkan Kıymaz: Failler ortaya çıkarılmalı

GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz Türkiye’nin terörden uzun yıllar ülke olarak acılar çektiğine vurgu yaparak şunları söyledi ‘.. Türkiye bölgesinde ne zaman kalkınma büyüme çabasına girişse mutlak surette terör belası Türkiye’ye musallat edilmektedir.

Özbekistan’da altı Türk devleti liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığın ’da toplanarak Türk birliği hususunda önemli adımlar atması, üstüne üstlük uluslararası alanda 50 yıllık kangren sorun olan Kıbrıs meselesinde Türk birliği teşkilatına gözlemci olarak tayin edilmesi, emperyalist güçler adeta çıldırttı. Aleni Türkiye’nin gelişmesinden bölgesel güç olmasından rahatsız olan emperyaller, Türkiye’nin doğu Akdeniz başta olmak üzere attığı adımları akamete uğratmak için terörü hortlatmaya çalışmaktadırlar.

Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye terörle mücadelede yakaladığı fırsatı heba etmeyecektir ve kararlılıkla bu mücadele devam ettirilecektir.

Taksim İstiklal caddesinde masum mazlum sivil vatandaşlarımızın katledilmesine sebep olan bu hain saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Devletimizin bu saldırıyı yapan yaptıranları ortaya çıkararak hesap sormalıdır. Bu saldırı karşısında sessiz kalanlarda bu saldırının ortağıdırlar’ dedi.



Kaynak:PHA