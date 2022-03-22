Başkan Kılınç’tan, Karapınar Mahallesi esnafına ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yoğun mesaisinden kalan zamanlarını vatandaşlarla bir arada geçirmeye devam ediyor.

Esnaf ziyaretlerinin sonuncusunu Karapınar Mahallesine yapan Başkan Kılınç, ziyarete vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de sorunlarını dinledi.

Esnaf ziyareti sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Karapınar Mahallesi esnafını ziyaret ederek bol kazançlar dileğinde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin kalkınıp gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kılınç’ı her daim halkın içerisinde görmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyleyen esnaflar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

iha