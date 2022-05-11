Başkan Kılınç’tan Engelliler Haftası mesajı

Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaptıkları her çalışmayı engellileri düşünerek gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adıyaman’da yaşayan engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyen Başkan Kılınç, belediye olarak yaptıkları her çalışmada ilde engelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana engelli vatandaşların isteklerinin çözümü noktasında pozitif ayrımcılık yapmaya özen gösterdiğini de vurgulayan Başkan Kılınç, "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayarak, engellilerimizin topluma kazandırması noktasında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu anlamda AK Parti hükumetimiz dönemlerinde sağlık, eğitim, evde bakım hizmetleri ve istihdam gibi birçok anlamda ciddi avantajlar sağlanan engelli vatandaşlarımıza Adıyaman Belediyesi olarak biz de hak ettikleri hizmetleri sunmak için gayretle çalışıyoruz.

Biliyoruz ki, bugün engelli vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda yaşaması, hayat kalitelerinin artırılması konusunda yapacak olduğumuz her çalışmanın kendimiz, ailemiz, yakınlarımız için de bir yatırım olma ihtimali var. Çünkü her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Adıyaman Belediyesi olarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüp, engellerin ortadan kalktığı bir Adıyaman inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını en içten dileklerimle kutlar, ömür boyu mutlu bir yaşam dilerim” ifadelerini kullandı.

iha